Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Janiszewicach rozwija umiejętności ZDJĘCIA

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Janiszewicach rozwija umiejętności

Dodatkowo młodsi mieli quiz o pożarnictwie i o bezpieczeństwie w domu. Najważniejsza była precyzja w wykonywanych zadaniach i szybkość przejścia toru ale jak to bywa u młodzieży wdała się też nutka rywalizacji oczywiście tylko tej zdrowej. Była to forma odskoczni od dotychczasowych spotkań czysto teoretycznych i chwila zdrowego i potrzebnego ruchu – informują druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszewicach.

Młodzi strażacy w OSP Janiszewice

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Janiszewicach działa przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Należą do niej dzieci i młodzież od 10 do 18 roku życia. Nie jest wykluczone, że w przyszłości zasilą szeregi janiszewickiej jednostki. Na to wskazują doświadczenia z minionych lat. W OSP Janiszewice są 23 osoby mające uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczych. Blisko 95 procent z nich należało do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.