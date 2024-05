Moda komunijna kiedyś i dziś. Jak dawniej ubierano dzieci do Pierwszej Komunii? ZDJĘCIA

Sezon Pierwszych Komunii Świętych w pełni. Od kilku lat strojem obowiązkowym dziewczynek i chłopców przystępujących do tego sakramentu są alby. Wcześniej dziewczynki wkładały sukienki, a chłopcy garnitury. Moda komunijna zmieniała się na przestrzeni lat bardzo. Stałe pozostawały tylko wianki na głowach dziewczynek. W galerii zdjęć prezentujemy, jak komunijna moda zmieniała się na przestrzeni ostatnich 100 lat.

Pierwsza Komunia Święta to moment, w którym chcemy, by nasze dziecko wyglądało wyjątkowo, ale zarazem stosownie do okazji. Od kilku lat dzieci przystępują do sakramentu w albach. Jednak nie zawsze tak było. Obecna moda komunijna bardzo różni się od tej sprzed lat.

Moda komunijna kiedyś i dziś. Jak dawniej ubierano dzieci do Pierwszej Komunii?

Przed 100. laty dziewczynki przystępowały do pierwszej komunii w sięgającej kostek długiej sukni, a chłopcy często w białym w garniturze ze spodenkami przed kolana. Z czasem sukienki dziewczynek się skracały, a spodnie chłopców wydłużały i zmieniały kolor z białego na szary i czarny.

Lata 70. ubiegłego wieku były czasem mini sukienek. W latach 80. i 90. dziewczynki miały wyglądać jakby brały ślub, a ich sukienki powinny być pełne falbanek i bufek. Z nadejściem lat dwutysięcznych zaczęto stawiać na prostotę. Zaczęły dominować sukienki o prostym kroju, z zaznaczonym w talii wcięciem i rozszerzonym dołem. Mogły być z tiulu i obszyte delikatną koronką. Popularne stały się tzw. józefinki, czyli sukienki z odcięciem tuż pod linią biustu, z prostym dekoltem i krótkimi rękawkami.

Natomiast chłopcy w latach 70- 90 ub. wieku często przystępowali do I komunii we frakach. W latach dwutysięcznych zaczęły obowiązywać klasyczne garnitury.

Przez lata nie zmieniało sie komunijnej modzie tylko kilka elementów: dziewczynki musiały mieć białe wianki kwiatowe ( z czasem żywe kwiaty zastępowano w nich sztucznymi, by powrócić do naturalności i żywych kwiatów) oraz torebkę ( woreczek) i bukiecik kwiatów, a chłopcy wpięte w klapę białe wstążki lub mały kwiat oraz ozdobę pod szyją, czyli krawat lub muszkę albo zawiązaną ozdobną tasiemkę.

Dla dziewczynek ważna była fryzura. Do dzisiaj preferuje sie długie, misternie ułożone włosy. Tutaj znajdziecie pomysły na komunijne fryzury:

Tak zmieniała się moda komunijna

Zobaczcie, jak stroje komunijne ewoluowały przez dekady. Porównajcie ubiór dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej na początku XX wieku i dziś. Zdjęcia pochodzą z archiwum NaszegoMiasta, Narodowego Archiwum cyfrowego, serwisów Wikimedia Commons i Flickr:

