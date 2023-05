Moda komunijna wczoraj i dziś. Jak dawniej ubierano dzieci do Pierwszej Komunii? ZDJĘCIA

Pierwsza Komunia Święta to moment, w którym chcemy, by nasze dziecko wyglądało wyjątkowo, ale zarazem stosownie do okazji. Od kilku lat dzieci przystępują do sakramentu w albach. Jednak nie zawsze tak było. Obecna moda komunijna bardzo różni się od tej sprzed lat.

Natomiast chłopcy w latach 70- 90 ub. wieku często przystępowali do I komunii we frakach. W latach dwutysięcznych zaczęły obowiązywać klasyczne garnitury.

Przez lata nie zmieniało się komunijnej modzie kilka elementów: dziewczynki musiały mieć białe wianki kwiatowe ( z czasem żywe kwiaty zastępowano w nich sztucznymi, by powrócić do naturalności i żywych kwiatów) oraz torebkę ( woreczek) i bukiecik kwiatów. Chłopcy musieli mieć wpięte w klapę białe wstążki lub mały kwiat oraz ozdobę pod szyją, czyli krawat lub muszkę albo zawiązaną ozdobną tasiemkę.

Dla dziewczynek ważna była fryzura. Preferuje się długie, misternie ułożone włosy, co nie zmienia się od ponad 100 lat.