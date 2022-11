Morsy Niepodległości, czyli początek sezonu 2022/2023 u Morsów - Panów

11 listopada morsy spotkały się na pierwszej w tym roku oficjalnej kąpieli w Sobiepanach w gminie Sędziejowice nad rzeką Grabią.

- Działo się oj działo...sporo nowych twarzy, dużo flag, a na koniec oczywiście: kociołek i poczęstunek dla wszystkich. Zachęcamy wszystkich niezdecydowanych do przyłączenia się do Klubu Morsa i do rozpoczęcia uprawiania tego zimowego sportu - przekonują Morsy- Pany.