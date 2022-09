Można kupować mieszkania na Nowym Manhattanie w Zduńskiej Woli

Taniej już nie będzie

Zakup nieruchomości teraz może być znacznie korzystniejszy niż w kolejnym roku, a przy obecnej sytuacji ekonomicznej i trwającym konflikcie w Ukrainie to wciąż dobra lokata kapitału – podkreśla Przemysław Andrzejak z Royal Sail Investement Group.

Deweloper deklaruje, że Nowy Manhattan to miejsce z widokiem na przyszłość, również jako inwestycja. Czy warto jednak kupować mieszkanie w 2022 roku? Dopóki ceny mieszkań nie zaczną spadać, a niestety raczej nie można spodziewać się spadku cen nieruchomości, wciąż warto kupić własne M lub zainwestować w lokal mieszkalny. Przy gwałtownie rosnącej inflacji oczekiwanie na tańsze zakupy na rynku mieszkaniowym może okazać się bardzo kosztowne. Prognozy ekspertów na rok 2022 nie przewidują rychłych spadków cen, wręcz przeciwnie, spodziewany jest ich dalszy wzrost.

Inwestycja w lokalizację

Z Nowego Manhattanu w zasadzie blisko wszędzie, zarówno do centrum miasta, jak i wielu usług oraz miejsc rekreacji. W pobliżu osiedla znajduje się malowniczy, niedawno zrewitalizowany zbiornik retencyjny Kępina – ulubione miejsce rodzinnego relaksu i aktywnego odpoczynku mieszkańców Zduńskiej Woli. Niewątpliwie ważnym atutem inwestycji jest również wygodne położenie pomiędzy dwoma węzłami drogi ekspresowej S8, co oznacza nie tylko szybki dostęp do Łodzi, ale i komfort podróżowania dla zmotoryzowanych.