Można wybrać Superdzielnicowego ze Zduńskiej Woli. Konkurs ogłasza komenda główna Agnieszka Olejniczak

Konkurs na Superdzielnicowego to wspólna akcja Telewizji Puls, ekipy serialu „Dzielnica Strachu” i Komendy Głównej Policji. Akcja społeczna #DzielnicaBEZstrachu to między innymi głosowanie w konkursie, jaki rozpoczął się 3 kwietnia i potrwa do 21 kwietnia.