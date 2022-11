Nie będzie podwyżki za wywóz śmieci w Zduńskiej Woli. Samorząd dopłaci z budżetu

Czy będzie podwyżka za śmieci?

Władze Zduńskiej Woli chcą, by miasto dopłaciło w 2023 roku z budżetu 900 tys. zł do gospodarki odpadami, co zapobiegnie konieczności podnoszenia cen dla mieszkańców. Rada miasta w czwartek, 24 listopada, będzie głosować w sprawie takiej uchwały.

Samorząd proponuje, by z góry przewidzieć dopłatę w wysokości 900 tys. zł na wywóz odpadów, bo z wyliczeń urzędników wynika, że nie zbilansuje się kwota zebrana od mieszkańców z tą, jaką trzeba wydać na gospodarkę odpadami. Rocznie z gospodarstw domowych pochodzi 14 mln 85 tys. zł, a już wiadomo, że na pokrycie kosztów działania systemu w przyszłym roku potrzeba 14 mln 985 tys. zł. Różnicę ma pokryć miasto ze swoich innych dochodów.

W Zduńskiej Woli za wywóz odpadów odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Już wiadomo, że w 2023 roku będzie musiało liczyć się ze wzrastającymi cenami paliwa oraz energii elektrycznej, jak i opłat środowiskowych. Przedsiębiorstwo przed miesiącem analizowało możliwość podniesienia opłaty za wywóz nieczystości. Podwyżka musiałby wynieść kilka złotych od osoby.