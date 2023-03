Nie ma już Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w Sieradzu. Co z pacjentami ze Zduńskiej Woli?

Koniec kardiologii inwazyjnej w Sieradzu

W Sieradzu nie ma już Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii prowadzone go przez spółkę American Heart of Poland. Placówka została przeniesiona do Wielunia. Tam pacjenci muszą szukać pomocy od 1 marca. Placówka ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- Od 1 marca American Heart of Poland rozpoczyna świadczenie usług kardiologicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu. Zapewni to 300 tys. mieszkańcom powiatów sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego dostęp do wysokiej klasy procedur kardiologicznych, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia – informuje Grupa American Heart of Poland Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, która prowadziła centrum kardiologii w Sieradzu. - Pacjenci pozostający pod opieką oddziału w Sieradzu nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych działań związanych z przeniesieniem swoich dokumentów.

Jak informuje Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, pacjenci z powiatu zduńskowolskiego mogą korzystać ze wszystkich placówek kardiologii inwazyjnej nie tylko na terenie województwa, ale także kraju.