Niedzielny spacer nad słoneczną Kępiną i po cienistym Lesie Paprockim

Zalew Kępina jest bardzo przyjemnym miejscem wypoczynku i rekreacji nie tylko dla mieszkańców Zduńskiej Woli. Dla "mieszczuchów" dotarcie tutaj to jedna z okazji, by poobcować z naturą.

Kępina to zbiornik retencyjny na rzece Pichnie tuż obok Lasu Paprockiego. Niewielka powierzchnia pozwala na obejście zbiornika. Dookoła brzegów zbiornika są wyłożone kostką ścieżka spacerowa i ścieżka rowerowa, przy których stoją ławki. Są altany i miejsce na grillowanie. Zduńskowolanie chętnie organizują pikniki, spacery z psem, spacery z kijkami, przejażdżki rowerowe. Charakterystyczna górka wyróżniająca się z krajobrazu jest dobrym miejscem do podziwiania okolicy i zjazdów na rowerze.