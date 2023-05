Noc Muzeów 2023 w Zduńskiej Woli już za tydzień ZDJĘCIA, PLAKAT

Noc muzeów to wydarzenie cykliczne o znaczeniu ogólnoeuropejskim, którego celem jest popularyzacja zbiorów gromadzonych przez placówki muzealne. Jak sama nazwa wskazuje wydarzenie odbywa się wieczorem i w nocy. W naszym muzeum zostanie zorganizowane w sobotę 13 maja - informuje Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Plan Nocy Muzeów 2023 w Zduńskiej Woli:

od godz.16 do godz. 21 - bezpłatne zwiedzanie Skansenu , filii zduńskowolskiego muzeum w kolejarskim osiedlu Karsznice.

od godz. 18 do godz.24 - bezpłatne zwiedzanie muzeum przy ul. Złotnickiego w Zduńskiej Woli. Atrakcją będzie ciekawa wystawa pod nazwą „Kunstkamera, czyli Gabinet Osobliwości."

- Zobaczymy na niej najbardziej osobliwe, nigdy niepokazywane eksponaty muzealne, często niepasujące charakterem do wystroju wnętrz muzealnych i odbiegające od całości kolekcji. Ukryte głęboko w magazynach mające magiczną moc przyciągania swoją niecodziennością i nieoczywistością warte - informuje muzeum.