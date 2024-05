Noc Muzeów 2024 w Łasku. Sprawdź, jakie atrakcje szykuje Muzeum Historii Łasku

Muzeum Historii Łasku zaprasza na Noc Muzeów

„Dokąd pójdziemy? A to mała tajemnica. Odkryjemy nieoczywiste miejsca Łasku, poszukamy dawnych ulic, budynków i ciekawych historii związanych z ich mieszkańcami” – zapowiadają muzealnicy.

W trzeci weekend maja w wielu miastach szykowane są atrakcje z okazji Nocy Muzeów. Nie inaczej będzie w Łasku. Tutejsi muzealnicy zapraszają do placówki przy placu 11 listopada w sobotę 18 maja od godz. 17.

Muzealne zakamarki wyjątkowe dostępne dla zwiedzających

Noc Muzeów w Łasku będzie wyjątkową okazją do zwiedzania muzealnych zakamarków, na co dzień niedostępnych dla osób postronnych. W piwnicach będzie wyeksponowana wystawa artefaktów archeologicznych z łaskiego parku, z kolei na strychu uczestnicy Nocy Muzeów zobaczą wystawę kartograficzną. To ostatni moment, żeby zobaczyć te dwa miejsca przed remontem, który diametralnie zmieni ich oblicze.