Nordic walking do 66 km od Zduńskiej Woli. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 10 - 11 grudnia

120 osób wędrowało w sobotę po ziemi koneckiej. Wyruszyli ze Stąporkowa, by po pokonaniu 50 kilometrów zakończyć rajd przy ognisku w Sielpi. W niedzielny poranek piechurzy otrzymali dyplomy, medale i upominki. Konecki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego po raz 23. zaprosił amatorów długodystansowych marszów na Konecki Maraton Pieszy "Konecka 50-tka”. Zaproszenie przyjęli turyści nie tylko z powiatu koneckiego, ale także między innymi ze Skarżyska Kamiennej, Kielc, Opoczna, Warszawy, Tomaszowa Mazowieckiego czy Wrocławia. W imprezie uczestniczyła także liczna grupa ze Słowacji.

Spacer po wrocławskiej starówce i nie tylko po zakończeniu szkolenia firmowego. Stopień trudności ustawiłem na "łatwy" ale uwzględniając dwie ciężkie torby i aparat w ręku wcale tak łatwo nie było ;)

Starówkę Wrocławia pięknie odbudowano i gdyby nie kilka nieszczęśliwie wklejonych neobrył to chyba byłaby jedną z piękniejszych w Polce. Rewaloryzacja Dworca Głównego we Wrocławiu to również wysoki poziom!

