Nowa karetka w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym ZDJĘCIA

To bardzo potrzebna inwestycja. Dzięki nowej karetce możemy zapewnić naszym mieszkańcom jeszcze wyższy poziom opieki medycznej. To inwestycja nie tylko w sprzęt, ale przede wszystkim w bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców – podkreśla Tomasz Ziółkowski, wicestarosta zduńskowolski.

Nie wiem czy zwróciliście uwagę na numer rejestracyjny ambulansu. To EZD 00112, co powoduje automatycznie promocję numeru alarmowego 112 – zauważa prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora.

Nowa karetka zduńskowolskiego szpitala to ambulans typu C - najbardziej zaawansowany pojazd pod względem wyposażenia oraz zabudowy, przeznaczony do intensywnej opieki pacjentów - transportu, leczenia oraz monitorowania. Nowa karetka wyposażona została zaawansowane urządzenia, takie jak reduktor tlenowy, respirator, deskę ortopedyczną czy nosze. To ambulans typu C marki Volkswagen z silnikiem 2,3 litra oraz automatyczną skrzynią biegów i napędem 4×4.

Zduńskowolski Szpital Powiatowy kupił nową karetkę dzięki dofinansowaniu, jakie powiat zduńskowolski pozyskał z Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia. W ubiegłym roku podpisano umowę na dotację w wysokości 591 tys. zł.

Zduńskowolski Szpital Powiatowy dysponuje obecnie czterema karetkami.