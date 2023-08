Nowa siedziba miejskiej przychodni stanie przy ul. Adama Mickiewicza

Wszystkie pomieszczenia przychodni służące pacjentom mają być umieszczone na parterze, na piętrze natomiast ma znajdować się strefa biurowa, pomieszczenia konferencyjne oraz gastronomia.

Główne wejście do budynku przewidziano od strony południowej, w holu głównym mieści się będzie recepcja oraz poczekalnia dla pacjentów. Przewidziano osobne wejścia do skrzydła gdzie mieści się przychodnia dzieci zdrowych oraz chorych. Na parterze główny trzon budynku zaprojektowano na planie zbliżonym do prostokąta. Przewidziano tam korytarze do komunikacji oraz zaplecze przychodni. Z obu stron przylegać mają do głównego budynku skrzydła, mieszczące poszczególne gabinety usytuowane według specjalizacji.