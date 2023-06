Nowe bloki w Zduńskiej Woli są już na ukończeniu ZDJĘCIA Jolanta Jeziorska

Ponad 100 nowych mieszkań przybędzie w Zduńskiej Woli. Na ukończeniu jest budowa trzech nowych bloków na os. Południe. To tzw. Nowy Manhattan i blok przy ul. Malczewskiego. To inwestycje deweloperskie. Łączy je to, że grunty pod te inwestycje deweloperzy kupili po preferencyjnych cenach od miasta.