Nowe władze Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator" w Zduńskiej Woli

W Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator" w Zduńskiej Woli jest nowy prezes. Rada Nadzorcza dokonała wyboru podczas posiedzenia 20 grudnia.

Prezesem został Roman Krzyżański, który jest związany z "Lokatorem" od kilkudziesięciu lat, a przez ostatnich kilkanaście lat pełnił funkcję wiceprezesa spółdzielni.

Rada Nadzorcza SM "Lokator" powołała także na stanowisko wiceprezesa Jakuba Trenknera, który do tej pory był przewodniczącym Rady Nadzorczej.

W takim składzie zarząd spółdzielni będzie działał do kwietnia 2023 roku, kiedy to zaplanowano Walne Zgromadzenie Członków "Lokatora" oaz wybory do Rady Nadzorczej. Zgodnie ze statutem spółdzielni, to rada decyduje o składzie zarządu.

Nowego prezesa wybrano, by uzupełnić wakat na tym stanowisku po śmierci prezesa Przemysława Giberta.

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator" w Zduńskiej Woli: