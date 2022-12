Nowy blok przy Juliusza w Zduńskiej Woli. TBS ogłasza już przetarg na lokale usługowe

TBS "Złotnicki" ogłosiło przetarg na wynajem pięciu lokali usługowych w bloku, który powstaje przy ulicy Juliusza 5-9. Wynajem pomieszczeń odbywać się będzie w drodze przetargu. Wygra ten, kto zaproponuje większą kwotę. Na wpłatę wadium TBS czeka do 16 grudnia, a przetarg ustny zaplanowano na 19 grudnia.

W nowych pomieszczeniach zamontowana jest instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna. Lokale podłączone są do miejskiego ogrzewania. Stawka wywoławcza za czynsz to 42 zł za mkw. netto. Dodatkowo naliczane będą opłaty za pobraną wodę i kanalizację, dla lokali wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania doliczana będzie opłata ryczałtowa za centralne ogrzewanie. Pomieszczenia na działalność gospodarczą mają od 42 do 108 mkw.