Nowy dyrektor w opiece społecznej w Zduńskiej Woli

Będzie nowy dyrektor w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. Stanowisko obejmie 1 lutego.

W Zduńskiej Woli opieką społeczną będzie kierował Krzysztof Bejmert. To zduńskowolanin, który do tej pry był dyrektorem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu. Jak twierdzi prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora, nowy dyrektor przechodzi do Zduńskiej Woli na zasadzie porozumienia samorządów. Nie rozpisano konkursu.

Ze stanowiska dyrektora MOPS COS w Zduńskiej Woli odchodzi Mirosława Jakubowska. Od 27 stycznia będzie już na emeryturze. Na czas do 1 lutego, gdy funkcję obejmie jej następca, instytucją ma kierować upoważniona przez prezydenta osoba.

Mirosława Jakubowska była dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli od 22 stycznia 2018 roku. Zastąpiła wówczas na tym stanowisku Elżbietę Śpikowską, która odchodziła na emeryturę, a w zduńskowolskiej placówce pracowała od 1984 roku.

Nowy Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli Krzysztof Bejmert ma 52 lata. Startował w wyborach samorządowych. Nieskutecznie ubiegał się o mandat wyborach 2014 roku z listy Platformy Obywatelskiej do Rady Powiatu Zduńskowolskiego.