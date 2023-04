Nowy pomnik powstaje w Zduńskiej Woli. Monument dedykowany jest Konstytucji 3 Maja ZDJĘCIA

Pomnik Konstytucji 3 Maja stawiany jest przy ul. Łaskiej w sąsiedztwie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” w Zduńskiej Woli. Monument jest już prawie gotowy. Powstała już podstawa, zamontowano czterometrowy cokół i zainstalowano wieńczącego go odlanego z brązu orła.

Skąd pomysł na nowy pomnik? Jak argumentuje starosta zduńskowolski Hanna Iwaniuk, Konstytucja 3 Maja jest warta właściwego, godnego upamiętnienia, a do tej pory w Zduńskiej Woli nie było obiektu, który dokonywał by tego w adekwatny sposób. - Inicjatywę podjęło Stowarzyszenie Patriotyczne, włączyło się miasto i powiat zduńskowolski, udało się zebrać odpowiednie fundusze i rozpocząć realizację pomysłu. Dzięki temu tegoroczne uroczystości z okazji 3 Maja odbędą się już przy dedykowanym temu świętu pomniku. Myślę, że to miejsce stanie się ważnym nie tylko z okazji rocznicy konstytucji, ale także i innych wydarzeń.