Nowy samochód specjalny dla komendy straży pożarnej w Zduńskiej Woli

Nowy samochód specjalny trafił dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli. To renault dla ratowników.

Komenda Powiatowa Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli wzbogaciła się o nowy samochód specjalny typu mikrobus. Bus osobowy Renault Trafic z 2022 roku przystosowany jest do przewozu 9 osób oraz sprzętu w części bagażowej.

- Pojazd posłuży do przewozu ratowników do zdarzeń, wyjazdów na szkolenia oraz ćwiczenia. Poprzedni bus Opel Vivaro wykorzystywany był również podczas działań związanych z transportem osób z wschodniej granicy do punktów noclegowych na terenie Polski - jak informuje kpt. Łukasz Aleksandrowicz, zastępca dowódcy JRG PSP Zduńska Wola.