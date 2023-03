O budżecie państwa i finansach publicznych na konferencji PiS w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Konferencja została zorganizowana pod hasłem „Rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o zrównoważony budżet i finanse publiczne" na styku ul. Jodłowej ze Świerkową, gdzie ruszył remont ponad kilometrowego odcinka drogi za 8 mln zł pozyskanych przez powiat zduńskowolski z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jak argumentuje poseł Paweł Rychlik, wsparcie na inwestycje to efekt uszczelnienia sfery podatkowej. - 60 tysięcy urzędników bardzo mocno skupiło się na wytężonej pracy, by zlikwidować szarą strefę i usprawnić system finansów publicznych. To pozwoliło w konsekwencji dzięki zwiększonym wpływom do budżetu państwa na obniżenie podatków zarówno dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych.

Poseł Rychlik zapewnia, że sytuacja finansów publicznych jest stabilna. - A biorąc pod uwagę ogromne wydatki w tym roku na zbrojenie, byłaby wyśmienita. Budżet Polski w tym roku to około 660 miliardów złotych, a co szósta złotówka trafia na armię. To konieczność wywołana barbarzyńskim atakiem Rosji na Ukrainę. To wszystko jest możliwe dzięki zwiększeniu wpływów. Wpłaty z CIT-u w latach 2016-2022 z prawie 33 miliardów złotych wzrosły do 85 miliardów złotych, a w tym roku mają być rzędu 95 miliardów złotych. To wzrost o 190 procent. W tym samym okresie wpływy z VAT ze 123 miliardów złotych wzrosły do 230 miliardów złotych, a w tym roku mają wynieść 286 miliardów złotych.