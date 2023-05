Obchody 100-lecia obecności Księży Orionistów w Polsce w Zduńskiej Woli. Msza, otwarcie wystawy i centrum oraz odsłonięcie pomnika ZDJĘCIA

Sobotnie obchody rozpoczęła eucharystia pod przewodnictwem ks. kard. Gerharda Müllera. Kolejnymi elementami rocznicowych obchodów było otwarcie wystawy „100-lecie Zgromadzenia Orionistów w Polsce”, poświęcenie pomnika św. A. Orione i otwarcie Ośrodka Specjalistycznego Centrum Profilaktyki i Wsparcia Młodzieży i Rodziny Trampolina. Plenerowy koncert dała ponadto Orkiestra Dęta „Sygnał” z Zielenic.

W wygłoszonej w języku polskim homilii – jak relacjonuje Diecezja Włocławska - kard. Müller przywołał niektóre osoby ze zgromadzenia księży orionistów, wskazując na nich jako przykłady pozytywnego odpowiadania na Chrystusowe powołanie i realizacji tego powołania swoim życiem. A przypominając pragnienie św. Alojzego Orione, by „żyć i umierać pośród ubogich, którzy są Jezusem Chrystusem”, zachęcał do nieustannego trwania przy Zbawicielu i niesienia Go na egzystencjalne peryferie świata. – Nie bądźcie oderwani od zwyczajnych ludzkich spraw. Dzielcie ich radości i smutki. Bądźcie wierni myśli ojca Orione, który pragnął by Jezus stał się sercem świata – mówił niemiecki purpurat.