Oddali krew, otrzymali choinkę. Świąteczna akcja w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Zbiórka przebiegła pod hasłem „Choinka dla życia”. Do punktu krwiodawstwa w Zduńskiej Woli w ciągu zaledwie trzech godzin zgłosiły się 23 osoby. Jedna z nich ze względów zdrowotnych nie mogła wziąć udziału w zbiórce. Od pozostałych pobrano blisko 10 litrów krwi. Wśród dawców była między innymi Renata Królak z Wojsławic.

Nie widziałam, że będzie można otrzymać choinkę w prezencie. To bardzo miłe, ale nie jest dla mnie najważniejsze - podkreśla Renata Królak. - Najbardziej istotne jest dla mnie pomaganie. Właśnie tak się to zaczęło w moim przypadku. Mama miała przejść operację. Potrzebowała krwi, więc oddałam i do dziś oddaję. Teraz to już wewnętrzna potrzeba, świadomość tego, że się komuś ratuje życie, że się coś robi dla ludzi wywołuję tę chęć. Później jest radość, kiedy usłyszy się od kogoś dziękuję.