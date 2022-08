Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli

Poświęcono przyniesione do świątyni kwiaty i zioła. 15 sierpnia, to bowiem tradycyjne święto Matki Boskiej Zielnej.

Odpust w Kościele Katolickim

Odpust jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Może go uzyskać wierny, odpowiednio przygotowany - po wypełnieniu pewnych określonych warunków - przy pomocy Kościoła.

Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii lub kościoła.

Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy.