Ogólnopolski sukces młodych wokalistek z Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Lena Pacholak i Kaja Paczkowska otrzymały wyróżnienia w Ogólnopolskim Festiwalu Muzyczne Talenty. Edycja Zimowa 2024.

Dziewczynki zostały wyróżnione w kategorii: soliści do 10 lat.

Obie na co dzień szkolą swoje umiejętności wokalne w Miejskim Domu Kultury Ratusz pod kierunkiem instruktora Witolda Furmańczyka.

Do konkursu zakwalifikowali się soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne. Każdy z uczestników przygotowywał jeden dowolnie wybrany utwór o tematyce świątecznej lub zimowej (również kolędy i pastorałki) w języku polskim.

Uczestników Festiwalu oceniało jury, które zwracało szczególną uwagę na dobór repertuaru do wieku i umiejętności wykonawcy, walory głosowe, własną interpretację utworu, muzykalność, indywidualność sceniczną oraz ogólny wyraz artystyczny.

Konkurs odbywał się w formule online od 20 grudnia 2023 do 31 stycznia 2024 r.

Organizatorem Festiwalu było Stowarzyszenie Ogólnopolski Ośrodek Kultury Muzyczne Talenty - informuje zduńskowolski MDK.