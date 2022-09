Okradał sklepy w Zduńskiej Woli. Zatrzymała go policja

Zduńskowolscy kryminalni, dzięki dobremu rozpoznaniu środowiska przestępczego, po raz kolejny wpadli na trop sklepowego złodzieja. W zduńskowolskiej komendzie od przedstawiciela marketu spożywczego przyjęto zawiadomienie o kradzieży w lipcu 2022 roku artykułów spożywczych i chemiczno-przemysłowych o wartości ponad 800 zł. Po przyjęciu zawiadomienia policjanci zapoznali się z zapisem monitoringu, który zarejestrował wizerunek sprawcy. Policjanci rozpoznali znanego im już z innych spraw złodzieja.

Pojechali pod adres zamieszkania 24-letniego zduńskowolanina. Zatrzymany w rozmowie przyznał się do kradzieży. Policjanci rozpoczęli przeszukania mieszkania mężczyzny i okazało się, że posiadał także rzeczy z innego sklepu, gdzie również dokonał kradzieży – informuje sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Śledczy zebrali w sprawie materiał dowodowy, z którego wynika, że mężczyzna dopuścił się również w lipcu, kradzieży alkoholu i ubrań w innym sklepie na kwotę niespełna 500 zł. Łączna wartość strat poniesionych przez właścicieli sklepów przekroczyła 1300 złotych. Po przewiezieniu do komendy 24-latek usłyszał zarzut kradzieży. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.