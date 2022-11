Olbrzymi "kret" na S8. Maszyna TBM jedzie przez województwo łódzkie do Warszawy

Widowiskowy transport maszyny do drążenia tunelu przejeżdża nocami przez nasz region. Maszyna TBM jedzie w konwoju, a do przewodu największych elementów wykorzystane zostały zestawy o szerokości 9 m i długość 74 m.

Noc z 16 na 17 listopada (środa/czwartek). Transport wyjedzie na drogę ekspresową S8 z parkingu ADR o godz. 22. W okolicy MOP Czerniewice (km 367) planowana jest obowiązkowa 45-minutowa pauza. Po jej zakończeniu przejazd będzie kontynuowany do kolejnego parkingu ADR, który usytuowany jest za węzłem Rawa Mazowiecka (km 398). Transport dotrze tu 17 listopada (czwartek) ok. godz. 5. Ze względu na obowiązujące przepisy w tym miejscu konieczne będzie zrobienie co najmniej 24-godzinnej przerwy. Ze względu na fakt, że przejazd odbywa się tylko nocą, w praktyce przerwa potrwa ok. 40 godzin.