Ostatni dzień głosowania na Budżet Obywatelski Zduńskiej Woli Agnieszka Olejniczak

Jeszcze tylko dziś można zagłosować na projekty zgłoszone przez mieszkańców. Do 12 października trwa głosowanie na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Zduńskiej Woli. Mieszkańcy wybierają to, na co zostaną wydane pieniądze miejskie w 2023 roku. Wśród propozycji jest kilka inwestycji i kilkanaście wydarzeń.