Ostrzeżenie. Możliwe opady marznące i gołoledź w Zduńskiej Woli

Uwaga! Marznące opady

Ostrzeżenie przed marznącymi opadami i gołoledzią dla powiatu zduńskowolskiego obowiązuje od godz. 16 w poniedziałek, 21 listopada do godz. 10 we wtorek 22 listopada.

Pogoda w Zduńskiej Woli

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował prognozę na tydzień. Po krótkotrwałym nadejściu zimowej pogody, która doświadczyła cały kraj, w rozpoczynającym się tygodniu powróci jesienna aura. Z dnia na dzień będzie robić się coraz cieplej, a śnieg i deszcz ze śniegiem zastąpią opady deszczu.

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Najładniejsza pogoda będzie w południowo wschodniej Polsce. Miejscami w całym kraju występować będą opady śniegu, przechodzące od południowego zachodu w deszcz ze śniegiem i deszcz, okresami marznący, powodujący gołoledź. Przed południem na krańcach wschodnich możliwe są opady marznącej mżawki. Na drogach w całym kraju może być ślisko. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się przez cały dzień miejscami na północy kraju, gdzie będzie od -3°C do 0°C. Na pozostałym obszarze temperatura maksymalna będzie już dodatnia, od 1°C w centrum do 5°C na południowym zachodzie. Wiatr będzie na ogół słaby. Wysoko w Karpatach powieje nieco silniej, w porywach do 55 kmh i tam możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne.