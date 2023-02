Ostrzeżenie przed silnym wiatrem w nocy ze środy na czwartek

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Na terenie województwa łódzkiego pojawi się w nocy ze środy na czwartek.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 5 do godz. 10 w czwartek, 2 lutego.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 80 proc.