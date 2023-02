Ostrzeżenie przed silnym wiatrem w Zduńskiej Woli. Powieje z piątku na sobotę

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem w Zduńskiej Woli

Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Dla Zduńskiej Woli i powiatu wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Obowiązuje od godz. 21 w piątek, 17 lutego do godz. 7 w sobotę, 18 lutego.

Prognoza pogody w Zduńskiej Woli na weekend

IMGW na weekend prognozuje nie tylko wiatr, ale i przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem.

W piątek i w nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże z nielicznymi większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, początkowo na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem, wysoko w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 3°C na północnym wschodzie do 8°C w centrum i 11°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, stopniowo wzmagający się na północnym zachodzie do dość silnego i silnego, od 35 km/h do 50 km/h.