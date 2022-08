Ostrzeżenie przed upałem dla Zduńskiej Woli. Możliwe też burze z gradem

Ostrzeżenie przed upałem i burzami

Ostrzeżenie przed burzami obowiązuje od godz. 12 do północy we wtorek, 16 sierpnia.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Ostrzeżenie przed upałami, to alert drugiego stopnia. Obowiązuje od godz. 12 we wtorek ,16 sierpnia do godz. 20 w piątek, 19 sierpnia.

Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C, a w czwartek i piątek 18-19.08 do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 22°C, tylko w nocy z wtorku na środę 16/17.08 od 16°C do 19°C.