Oszustwo na „profil zaufany”! Urzędnicy ostrzegają ZDJĘCIA

Urzędnicy zduńskowolskiego magistratu informuja, że wiadomość wysłana została z domeny “bluewin.ch”, jest podpisana jako “Zespól MojeRzadu”, a przycisk prowadzi do fałszywej strony w domenie mojego-rzadu.com. Sporo jest więc znaków, że coś tu nie gra. Nie spodziewamy się, że będzie wiele ofiar, ale mimo wszystko, ze względu na masowy charakter tej kampanii zdecydowaliśmy się ostrzec przed nią użytkowników naszej aplikacji CyberAlerty.

Przypominamy, że Zastrzeżenie Pesel już działa i po zalogowaniu do prawdziwego moj.gov.pl możecie sobie włączyć tę ochronę, co zalecamy każdemu — tu znajdziecie szerszy opis zalet tej usługi.

Jeśli też chcesz być ostrzegany przed atakami, które mogą zagrozić Twoim danym lub oszczędnością, to zainstaluj CyberAlerty z oficjalnego sklepu Google lub Apple. Aplikacja jest darmowa, nie wymaga rejestracji i jedyne co robi, to wysyła alerty przed cyberzagrożeniami - przypomina zduńskowolski magistrat.