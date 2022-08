Paliwo na stacjach w Zduńskiej Woli wreszcie tanieje

Za benzynę 95 cena wynosi już od 6,80 do 6,85 zł za litr. Za olej napędowy od 7,10 do 7,15 zł za litr.

Ceny hurtowe PKN Orlen z 5 sierpnia. To ceny netto, trzeba doliczyć do nich 8 proc. VAT.

Benzyna bezołowiowa - Eurosuper 95 - 6 062 zł/m3

Benzyna bezołowiowa - Super Plus 98 - 6 728 zł/m3

Olej Napędowy Ekodiesel - 6 514 zł/m3

Olej Napędowy Arktyczny 2 - 6 839 zł/m3

Olej Napędowy Grzewczy Ekoterm - 5 301 zł/m3

Na cenę paliwa składa się cena surowca - między 71 a 72 proc.; akcyza od 14 do 17 proc.; oraz podatek VAT - 8 proc; opłata paliwowa - 2 do 4 proc.; opłata emisyjna - 1 proc. marża detaliczna stacji - 1 proc.