Park Miliona Świateł w parku Źródliska w Łodzi znów otwarty. Są nowe świetlne atrakcje!

Park Miliona Świateł w Łodzi

W sobotę do parku Źródliska w Łodzi wraca Park Miliona Świateł. Większość dekoracji będzie taka sama jak rok temu, a głównym motywem też będzie Alicja w Krainie Czarów. Będą jednak nowości: m. in. kolorowe motyle i sztućce oraz tunel pod palmami. Będą też pokazy łączące światło oraz dźwięk.

Atrakcja będzie dostępna codziennie od godz. 16, ostatnie wejście możliwe będzie o godz. 21. Park Miliona Świateł będzie można oglądać do połowy lutego. Jednocześnie w godzinach pracy atrakcji wstęp do parku Źródliska I bez biletu nie będzie możliwy. .

Organizatorzy zachęcają do kupna biletów przez internet, co umożliwi ominięcie kolejki do kasy.

Bilety do Parku Miliona Świateł w Źródliskach dzień od poniedziałku do czwartku kosztują:

35 zł, ulgowy 29 zł, rodzinny 110,