Pierwsi lokatorzy wrócili do mieszkań po tragicznym pożarze kamienicy przy Łaskiej 55 w Zduńskiej Woli

Nadal nie mogą wrócić do swoich mieszkań wszyscy lokatorzy kamienicy przy ul. Łaskiej 55 w Zduńskiej Woli. Po pożarze, do jakiego doszło w piątek, 13 stycznia, w budynku trwają jeszcze naprawy. Pierwsi lokatorzy mogli wprowadzić się tylko do mieszkań w najmniej dotkniętej pożarem części budynku.

Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu zapadnie decyzja co do pozostałych mieszkań w kamienicy. Z budynku ewakuowano po pożarze osiem rodzin. Dotychczas wrócić do mieszkań mogły tylko dwie. Pozostałe czekają na decyzje nadzoru budowlanego.

W ostatnich dniach w kamienicy przy Łaskiej 55 pracownicy zarządcy budynku, czyli TBS Złotnicki w Zduńskiej Woli prowadzili naprawy instalacji elektrycznej i wodnej, zniszczonej w pożarze. Ciepło systemowe do budynku dostarczają Miejskie Sieci Cieplne. Ta instalacja nie ucierpiała. Do dopuszczenia do powrotu do mieszkań konieczna jest ekspertyza budowlana.