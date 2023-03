Pierwszy dzień wiosny i dzień wagarowicza. Zobacz MEMY przygotowane z tej okazji. Internauci nie zawiedli

MEMY na pierwszy dzień wiosny i dzień wagarowicza

Wiosna astronomiczna przybyła już 20 marca. To moment, gdy dzień staje się dłuższy od nocy. Z kolei wiosnę kalendarzową mamy od 21 marca. To tradycyjnie już Dzień Wagarowicza. Internauci jak zwykle przygotowali z tej okazji mnóstwo memów. Zobacz te najlepsze!

Dzień wagarowicza. Skąd wziął się zwyczaj?

Dzień wagarowicza obchodzi się w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, czyli 21 marca. Nie wiadomo, skąd dokładnie pochodzi ten zwyczaj. Mówi się, że może być to nawiązanie do dawnej tradycji, zgodnie z którą w pierwszy dzień wiosny ludzie chętnie wybierali się nad rzekę, by utopić marzannę i na długo pożegnać zimę, a tym samym przywitać nadchodzącą wiosnę. Współcześnie dzień wagarowicza wcale nie musi kojarzyć się z ucieczką z lekcji. Za zgodą dyrekcji szkoły oraz nauczycieli organizowane są różne atrakcje już w murach szkoły.