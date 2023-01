Pijany gnał rowerem drogą ekspresową z Sieradza w okolice Sędziejowic z kanką z mlekiem przywiązaną do kierownicy Daniel Sibiak

Zdjęcie ilustracyjne

Policjanci ze Zduńskiej Woli zatrzymali pijanego mężczyznę, który jechał rowerem... drogą ekspresową S8 z Sieradza do gminy Sędziejowice z kanką z mlekiem przywiązaną do kierownicy. Wybierając trasę zakazaną dla rowerzystów ryzykował życie, ale jak tłumaczył po zatrzymaniu po prostu spieszył się do domu.