Pijany kierowca ze Zduńskiej Woli uderzył autem w inny samochód

Znów pijani kierowcy na drogach powiatu zduńskowolskiego

18 września 2022r, około godziny 2 policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego kontrolowali MOP Paprotnia. Ich zwrócił samochód osobowy marki Mercedes, który wyjeżdżał z parkingu kierując się na trasę S8. Tor jazdy wskazywał, że kierujący pojazdem może być nietrzeźwy. Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli. Za kierownicą mercedesa siedział 43-letni mężczyzna, mieszkaniec województwa opolskiego. Podczas kontroli funkcjonariusze wyczuli od kierującego woń alkoholu z ust. Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało, że 43-latek miał w organizmie prawie promil alkoholu. Dodatkowo podczas interwencji okazało się, że mieszkaniec Opolszczyzny posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Niestosowanie się do decyzji sądu, jest przestępstwem określonym w artykule 244 kodeksu karnego. Oprócz grożącej kary pozbawienia wolności do lat 5 oraz dotkliwej kary finansowej, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat.