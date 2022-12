Pijany złodziej uciekał przed policją w Zduńskiej Woli Włodzimierz Rychliński

Zduńskowolscy policjanci zatrzymali do kontroli pijanego rowerzystę. Miał 2,5 promila alkoholu i uciekał „wężykiem” do domu z piwem, które wcześniej ukradł ze stacji paliw. 12 puszek piwa wróciło do dalszej sprzedaży, a rowerzysta do domu z mandatami na łączną kwotę 3000 zł.