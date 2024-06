Piknik sportowy w Szadku dla chorej Justyny ZDJĘCIA

Na stadionie gminnym w Szadku zorganizowano imprezę łącząca w sobie elementy sportowe, kulturalne i rekreacyjne, której celem było wsparcie Justyny w jej walce z chorobą.

Justyna przez całe życie walczy o powrót do pełnej sprawności. Przeszła już 27 operacji, ale aby móc znowu chodzić bez bólu i zgiąć kolano, potrzebuje jeszcze jednej, decydującej operacji. Kwota, którą musi zebrać na ten cel to 500 tysięcy złotych. Operacja ta da Jej szansę na nowe życie, na powrót do aktywności i samodzielności, o której marzy - informują działacze Viktorii Szadek.