Piłkarki Pogoni Zduńska Wola nie dały rady ZDJĘCIA

Piłkarki Pogoni Zduńska Wola nie dały rady

Nie powiodło się piłkarkom Pogoni Stalmakkol Zduńska Wola podczas meczu ze Ślęzą Wrocław. Spotkanie zakończyło się porażką zduńskowolanek 0:5 (0:4). Bramki dla Ślęzy zdobyły:

0:1 - Agata Brzozowska (3')

0:2 - Zuzanna Walczak (4')

0:3 - Oliwia Adamiec (20')

0:4 - Nikola Góra (36')

0:5 - Agata Brzozowska (53')

.

Początek spotkania idealnie rozpoczął się dla drużyny gości, która w ciągu dwóch minut zdobyła dwie bramki po strzałach Agaty Brzozowskiej i Zuzanny Walczak, które bezlitośnie wykorzystały błędy w defensywie „Pogonistek”. Po szybko straconych bramkach gospodynie nie potrafiły do końca pierwszej połowy poważnie zagrozić wrocławiankom (poza strzałem z dystansu Agnieszki Twardowskiej), które grały z wielkim luzem czego efektem były strzelone kolejne dwie bramki przez Oliwię Adamiec i Nikolę Górę.

Druga połowa meczu rozpoczęła się od ataków Pogonistek, które w ciągu pięciu minut powinny zdobyć dwie bramki. Najpierw Justyna Kubik w sytuacji „sam na sam” z bramkarką gości obiła poprzeczkę, a w drugiej sytuacji Agnieszka Twardowska oddała strzał za pola karnego, po którym piłka trafiła w słupek i wyszła w pole nie przekraczając linii bramkowej. Niewykorzystane sytuacje przez gospodynie „zemściły” się w 53. minucie, kiedy po szybko wyprowadzonym kontrataku przez gości Agata Brzozowska strzałem głową pokonała Patrycję Piekarską. Do końca meczu gospodynie nie wykorzystały kolejnych dwóch sytuacji „sam na sam” z bramkarką Ślęzy, co pokazało, że w tym dniu zabrakło im szczęścia i umiejętności na korzystny końcowy wynik.