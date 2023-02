Plan miejscowy dla obszaru między Szadkowską i Przemysłową w Zduńskiej Woli wyłożony do wglądu. Będzie dyskusja publiczna Agnieszka Olejniczak

Powstaje plan miejscowy dla obszaru między ulicą Szadkowską i Przemysłową w Zduńskiej Woli. To skutek protestów mieszkańców przeciwko składowisku niebezpiecznych odpadów przy ul. Szadkowskiej w Zduńskiej Woli. Mieszkańcy podpisali się pod petycją, jaka trafi do Urzędu Miasta Zduńska Wola oraz do Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. Samorząd postanowił rozwiązać sprawę poprzez przyjęcie planu zagospodarowania, który wykluczy taką inwestycję.