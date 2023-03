Pocisk artyleryjski znaleziony w gminie Szadek. Na niewybuch natknięto się podczas prac polowych. ZDJĘCIA

Pocisk artyleryjski został znaleziony 21 marca około godz. 10 podczas prac polowych przez 74-letniego mieszkańca gminy Szadek. Mężczyzna natychmiast powiadomił policję o znalezisku. Dyżurny skierował na miejsce patrol policji oraz policjanta rozpoznania minersko-pirotechnicznego.

- Okazało się, że był to pocisk artyleryjski kaliber 75 mm, pochodzący z czasów II wojny światowej. Miejsce znalezienia zabezpieczali funkcjonariusze z Posterunku Policji w Szadku do czasu przejęcia go przez patrol saperski z Jednostki Wojskowej w Tomaszowie Mazowieckim. Saperzy po godzinie 12 zabrali niebezpieczne znalezisko specjalistycznym pojazdem na poligon, gdzie zostanie zdetonowany – relacjonuje sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.