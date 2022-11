Podwyżka podatków od nieruchomości w Zduńskiej Woli

Podwyżka od 2023 roku

Nowe stawki podatku w 2023 roku

Przyjęte nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Tradycyjnie podatki od nieruchomości opłaca się w czterech ratach: do do 15 marca, drugą do 15 maja, trzecią do 15 września, a czwartą do 15 listopada. Osoby prawne i jednostki organizacyjne opłacają podatek w 12 miesięcznych ratach: I rata do 31 stycznia, raty od lutego do grudnia do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca danego roku.