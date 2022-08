Pogoń Zduńska Wola na remis w pierwszym meczu sezonu IV ligi

POGOŃ ZDUŃSKA WOLA - RKS RADOMSKO 1:1 (0:1)

0:1 - Krystian Kolasa (15')

1:1 - Mikael Idzikowski (90'+4')

SKŁAD DRUŻYNY:

Patryk Wolański - Adrian Budka, Patryk Sławiński, Mateusz Wroński, Filip Woźniak (80' Hubert Tomaszewski) - Łukasz Rakowski, Aleksander Majerz (67' Wojciech Chmielewski), Michał Papież (88' Franciszek Nowak), Łukasz Włodarczyk (75' Piotr Polega) - Patryk Kowasz, Mikael Idzikowski

Na ławce rezerwowych: Maciej Owczarek, Marek Domagalski i Jan Szewczyk

CZERWONA KARTKA:

Jakub Załucki (Radomsko) 82' konsekwencja 2 żółtych kartek)

ŻÓŁTE KARTKI:

Łukasz Rakowski, Wojciech Chmielewski (Pogoń)

Jakub Załucki - 2 żółte kartki (Radomsko)

RELACJA Z MECZU:

W pierwszym meczu 4 ligi Betcris w sezonie 2022/2023 drużyna "Pogonistów" podejmowała na Stadionie Miejskim w Zduńskiej Woli zespół RKS Radomsko aspirujący do awansu do 3 ligi.

Drużynę Pogoni w inauguracyjnym meczu z wyżej notowanym rywalem poprowadził duet trenerski Jarosław Maćczak - Robert Kędzierski. W drużynie gospodarzy zadebiutowało czterech zawodników pozyskanych przed sezonem z innych klubów:

Bramkarz Patryk Wolański (ostatnio KS Kutno), Michał Papierz (GKS Ksawerów), Łukasz Włodarczyk (ŁKS Łódź) i Patryk Kowasz (wypożyczenie z Widzewa Łódź).

Kibice przybyli na stadion obejrzeli ciekawe i zacięte do ostatnich minut widowisko.

W pierwszej połowie lekką przewagę posiadali goście. Jednak pierwszą dogodną sytuację na strzelenie bramki stworzyli sobie gospodarze. W 14 minucie po akcji prawą stroną Łukasz Rakowski dograł piłkę po ziemi do wbiegającego w pole karne gości Łukasza Włodarczyka, który z 12. metrów oddał mocny strzał prawą nogą, jednak kapitalną interwencją popisał się bramkarz z Radomska. Chwilę po tej akcji szybką kontrę wyprowadzili goście i Krystian Kolasa wykorzystując zawahanie Patryka Wolańskiego strzałem do pustej bramki dał prowadzenie swojej drużynie. Nie załamało to "Pogonistów", którzy ambitnie walczyli do strzelenia bramki. Blisko tego byli w 33 minucie, kiedy dwukrotnie uderzali na bramkę gości z 12. metrów, ale oba strzały zostały zablokowane przez obrońców z Radomska. Do przerwy wynik nie uległ zmianie.

Po przerwie mecz był jeszcze bardziej ciekawy. Pierwszą dogodną sytuacje stworzyli sobie goście, kiedy po strzale jednego z zawodników piłka odbiła się od poprzeczki bramki Pogoni.

W ostatnim kwadransie meczu przewagę osiągnęli zduńskowolanie, którzy za wszelką ceną chcieli doprowadzić do wyrównania. W pierwszej sytuacji Łukasz Rakowski oddał mocny strzał z 15. metrów, którego strzał obronił golkiper gości wybijając piłkę na rzut rożny.

W kolejnej sytuacji po rzucie wolnym wykonywanym przez Adriana Budkę w ostatniej chwili piłkę z linii bramkowej wybił obrońca z Radomska. W 82 minucie meczu drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Jakub Załucki faulując wychodzącego na czystą pozycję Patryka Kowasza.

Ostatnie minuty spotkania to zdecydowana przewaga gospodarzy. W czwartej minucie doliczonego czasu gry po rzucie rożnym wykonywanym przez Adriana Budkę strzałem głową pokonał bramkarza gości Mikael Idzikowski i na stadionie zapanowała wielka radość. Drużyna Pogoni z przebiegu meczu zasłużyła na remis co jest dobrym prognostykiem przed następnymi spotkaniami. Warto zaznaczyć, że w osiemnastce meczowej było 10 młodzieżowców w wieku 17-19 lat, z których siedmiu zagrało w tym spotkaniu.