Polecane apteki w Zduńskiej Woli. Zobacz apteki w grudniu 2022

To nie jedyne kryteria, wyznaczające dobrą aptekę. Grono zadowolonych klientów powiększa się, kiedy w okienku otrzymują profesjonalną, kompleksową poradę. Dużym plusem jest to, że nie muszą oczekiwać w długiej kolejce.

Cechy dobrego farmaceuty

Cechy dobrego farmaceuty to uprzejmość i profesjonalizm. Jest on znawcą farmakologii. Otrzymasz od niego informację, jeśli zapytasz o to, jaki lek zastosować. Klienci wracają do apteki, jeśli czują, że tam otrzymają pomoc.