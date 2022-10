Policja szuka w lesie zaginionych grzybiarzy. Apeluje o rozsądek

Najczęściej w lesie gubią się starsze osoby, które straciły orientację w terenie i nie potrafią znaleźć drogi powrotnej do domu. Taka sytuacja, kiedy starszą osobę,(często wymagającą przyjmowania stałych lekarstw) w lesie zastaje zmrok, stanowi zagrożenie dla jej zdrowia. Dlatego zawsze wszczynane są poszukiwania zaginionego.

Do akcji angażowani są policjanci z wszystkich komórek organizacyjnych policji, strażacy, strażacy ochotnicy, a nawet leśnicy. Zazwyczaj poszukiwania kończą się szczęśliwie i zagubione osoby zostają odnalezione, ale czasami poszukiwania trwają po kilkanaście godzin, a zaginiony jest sam nocą w lesie. Policjanci wykorzystują wszystkie możliwe środki, by jak najszybciej dotrzeć do zaginionego. Często do poszukiwań angażowany jest policyjny śmigłowiec, wyposażony w specjalistyczny sprzęt pomagający odnaleźć człowieka w bardzo trudnym i niedostępnym terenie.

Niestety pracę służbom ratunkowym utrudnia to, że zaginione osoby najczęściej nie mają przy sobie telefonu komórkowego, nie informują też rodziny w którym kierunku udają się na grzybobranie.