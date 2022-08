Policja w Łódzkiem zmaga się brakiem pracowników. Jest 450 wakatów

Policja w Łódzkiem zmaga się brakiem pracowników. Nie pomagają atrakcyjne warunki zatrudnienia

Służba w Policji należy do jednych z najbardziej wymagających zawodów, być może stąd ciągle występują niedobory w zatrudnieniu mimo tego, że warunki pracy są atrakcyjne. Jednym z przywilejów, które oferuje formacja policji jest możliwość przejścia na emeryturę już po 25 latach służby. Ponadto osoby, które zdecydują się założyć mundur mają możliwość rozwoju na różnych płaszczyznach. Osoby chcące uzyskać wyższe wykształcenie mogą podjąć naukę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka. Dodatkowo funkcjonariusze Policji skorzystać mogą z ponad 100 różnych kursów specjalistycznych np. doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości. Jak w każdym miejscu zatrudnienia, nie bez znaczenia pozostają warunki finansowe. Osoby przed 26. rokiem życia otrzymują wynagrodzenie na poziomie do 4800 zł netto. Pomimo wymienionych benefitów chętnych do wstąpienia w szeregi Policji jest wciąż zbyt mało. Zainteresowani mogą w dowolnym momencie złożyć dokumenty i przystąpić do procedury rekrutacyjnej.

Rekrutacja, czyli na czym się odpada

Postępowanie kwalifikacyjne jest procesem złożonym, w trakcie którego kandydat zobligowany jest m.in. do przystąpienia do testu wiedzy, uzyskania pozytywnego wyniku z testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego, rozmowy kwalifikacyjnej. Z przeprowadzonej analizy poziomu zdawalności na poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego wynika, że najbardziej selekcyjnym elementem procedury naboru jest badanie psychologiczne.

Jeśli chodzi o test sprawności fizycznej, to w 2021 roku testu nie zaliczyło 19 procent osób, które do niego przystąpiły. W pierwszym półroczu 2022 roku testu nie zaliczyło 13 procent. Na zmianę tego wyniku w dużej mierze ma wpływ organizowanie cotygodniowych tzw. aktywnych pokazów testu sprawności fizycznej, podczas których kandydat ma możliwość przejścia toru przeszkód pod opieką instruktora i zweryfikowania swojego poziomu przygotowania do egzaminu.

W sierpniu do służby w Policji w garnizonie łódzkim przyjętych zostało 65 osób. Wzrost zdawalności na poszczególnych etapach rekrutacji, oraz działania podjęte w celu skrócenia trwania rekrutacji, to czynniki, które miały znaczny wpływ na wysoką liczbę przyjęć funkcjonariuszy w garnizonie łódzkim. Tak argumentują w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi.