Policja w województwie łódzkim szuka chętnych do pracy Włodzimierz Rychliński

W województwie łódzkim brakuje policjantów. Ten problem istnieje od długiego czasu. Chętni do służby będą mieć jeszcze dwie szanse w tym roku, by zostać policjantem. Nabór prowadzony będzie we wrześniu i grudniu.